Стала известна дата выборов нового губернатора Кемеровской области после отставки Амана Тулеева.

Об этом сообщает ТАСС.

Выборы пройдут в единый день голосования ро России 9 сентября 2018 года, сообщил член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

Напомним, 1 апреля Аман Тулеев досрочно покинул пост губернатора Кемеровской области по собственному желанию после пожара в торговом центре "Зимняя вишня".

"Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию", - сообщила пресс-служба областной администрации.

Президент РФ Владимир Путин уже подписал указ об отставке Тулеева с поста губернатора Кемеровской области, который он занимал более 20 лет. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен замглавы региона Сергей Цивилев.

Ранее "Страна" сообщала, что сгоревший в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня" был построен без разрешения.

Отметим, что управляющая ТРЦ в Кемерово уверена, что причиной пожара стал поджог в детской комнате.