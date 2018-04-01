Украинская шахматистка Анна Музычук завоевала призовое место на на чемпионате Европы по быстрым шахматам, который проходил в Тбилиси.

Об этом сообщает "Апостроф".

Украинка заняла третье место и получила бронзовую медаль чемпионата.

Фото: google.com.ua

После одиннадцати туров Музычук вместе с еще одной украинкой Анной Ушениной, а также тремя другими шахматистками набрали по 8 очков. Победителя и призеров определили по дополнительным показателям.

Первое место заняла немка Элизабет Петц. "Серебро" получила россиянка Анастасия Боднарук. Музычук выиграла "бронзу", а Ушенина стала четвертой.

Среди мужчин в быстрых шахматах лучшим среди украинцев стал Антон Коробов, который занял седьмое место, уступив победителю Ивану Шаричу из Хорватии 0,5 очка.

Ранее "Страна" сообщала, что украинская шахматистка Музычук покорила Facebook постом об отказе ехать в Саудовскую Аравию.

Отметим, что украинская шахматистка Музычук обменялась футболками с Роналдо.