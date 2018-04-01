В Ивано-Франковске возле одного из ночных клубов произошла стрельба, задержаны 11 человек, причастных к инциденту. В результате стрельбы двое посетителей были ранены в ноги, их госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Ивано-Франковской области.

По словам правоохранителей, около трех часов ночи на линию 102 поступило сообщение о стрельбе возле ночного клуба на улице Ивасюка.

На место немедленно прибыли несколько экипажей патрульной полиции. Очевидцы сообщили, что неизвестные стреляли по людям на лестнице и самом помещении ночного клуба. В это время полицейские увидели, как несколько мужчин садятся в автомобиль Nissan и стреляют, пытаясь убежать.

Патрульные оперативно задержали четырех мужчин рядом с автомобилем, а одного - в кустах через дорогу. Еще одного злоумышленника поймали во дворах за ночным клубом.

В это время другие экипажи уже были ориентированы на выявление автомобилей Volkswagen Caddy и Toyota Land Cruiser Prado, на которых скрылись причастные к стрельбе. Через несколько минут автомобили заблокировали на улице Незалежности, а пятерых мужчин - задержали.

Фото: if.npu.gov.ua

Во всех автомобилях было автоматическое и травматическое оружие. Все 11 задержанных жители Киевской, Харьковской и Луганкской областей. Мужчин освидетельствовали на состояние опьянения и доставили в городской отдел полиции.

Продолжается проверка, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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