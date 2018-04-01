Великобритания готовится развивать оборону страны из-за растущей угрозы со стороны Российской Федерации.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

Такое заявление в отношении России сделал министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

"Угроза Великобритании со стороны России растет. Путин использует гибридные методы для подрывного воздействия на другие страны и имеет отношение к бесстыдным кибер-операциям", - отметил глава Минобороны.

Уильямсон акцентировал, что достаточно изучить отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери, чтобы понять какую опасность представляет РФ.

Министр полагает, что Великобритании "жизненно необходимо" продолжить развитие своих оборонных возможностей, чтобы противостоять подобным угрозам и обеспечить безопасность страны.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия требует от Британии сократить дипкорпус на "чуть более 50 дипломатов".

Также Британия проверяет визы 700 российских олигархов.