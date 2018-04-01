Немецкая компания Festo, занимающаяся разработкой промышленного оборудования, представила двух новых роботов, конструкция которых основана на строении реальных живых существ.

Об этом сообщает N+1.

Один робот выглядит как летучая лисица и может летать в полуавтономном режиме. Размах крыла робота 228 сантиметров, длина тела 87 сантиметров. За движение робота отвечает установленный в туловище мотор, соединенный с крыльями. Крылья изготовлены их двух эластичных мембран, между которыми находится ткань с шестиугольной структурой. При повреждении или проколе крыла эти шестиугольники не дают повреждению распространяться дальше, за счет чего робот сможет продолжить полет после удара.

В роботе установлен собственный аккумулятор, но управляется он извне.

Второй по конструкции робот напоминает паука, обитающего в пустыне Сахара. Этот вид пауков известен тем, что помимо обычного для пауков способа передвижения он также умеет кувыркаться вперед. Разработчики создали аналогичного робота размером 57 на 80 сантиметров и высотой 24 сантиметра.

У него восемь ног, но для обычного движения он использует только шесть. Для перехода к кувыркающемуся движению робот складывает ноги, которые вместе образуют два круга-колеса, и отталкивается двумя оставшимися ногами. В таком режиме робот передвигается намного быстрее и может катиться не только по строго горизонтальным поверхностям, но и взбираться на поверхности с наклоном до пяти процентов.

Инженеры немецкой компании Festo довольно часто создают роботов на основе уже существующих в природе решений. К примеру, они создали медуз, которые умеют плавать в воде и летать по воздуху, робота-кенгуру.

Напомним, что разработчики показали робота, который способен сортировать предметы с невероятной скоростью.

Как сообщала "Страна", в Кропивницком студент создал робота-пылесоса, который может чистить водоемы от мусора.