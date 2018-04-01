В Украине со 2 апреля начинается весенний призыв на срочную военную службу.

Об этом сообщает УНН.

"Призывные комиссии всех уровней начнут свою работу со 2 апреля и завершат ее 31 мая. 61,6 млн грн объемов расходов на призыв планируется перечислить до 6 апреля во все комиссии", - сказал глава Главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Артур Артеменко.

За два месяца призыва в Вооруженные силы и другие воинские формирования Украины для прохождения срочной военной службы планируют направить 15 190 человек.

В ВСУ отправят 8990 человек, в Государственную специальную службу транспорта - 1000 человек, в Государственную пограничную службу - 1200 человек, в Национальную гвардию - 4000 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве приняли план мероприятий по весеннему призыву на воинскую службу.

Также у Кличко отметили низкую явку призывников в военкоматы.