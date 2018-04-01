Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) намерено 10 апреля начать полную проверку электронных деклараций топ-чиновников за 2017 год.

Об этом на брифинге сообщил председатель НАПК Александр Мангул, сообщают Украинские новости.

"10 апреля НАПК проведет свое заседание о начале полной проверки деклараций за 2017 год топ-чиновников", - сказал он.

Согласно порядку, полная проверка должна проходить не более 90 дней.

Как сообщала "Страна", в Украине завершилась подача е-деклараций, отчитались около миллиона чиновников. С 1 января по 31 марта было подано 813 336 электронных деклараций.

Отметим также, что поющий ректор Поплавский задекларировал миллионные доходы, а также права на ряженку и вареники.