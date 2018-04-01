Россиянин Александр Поветкин одержал победу над британским боксером Дэвидом Прайсом.

Об этом сообщает "UA-football".

С самого начала боксерского поединка Поветкин пошел в наступление. Так, в третьем раунде россиянин левым боковым ударом в нокдаун.В концовке раунда уже сам россиянин потерял равновесие, после чего рефери отсчитал ему нокдаун.

В четвертом раунде соперники показали равное противостояние сил.

Бой завершился в пятом раунде, когда Поветкин поймал британца боковым и добил его апперкотом, отправив Прайса в тяжелый нокаут. После такого удара Прайс не смог подняться несколько минут.

Отметим, что эта победа стала 34-й в карьере 38-летнего Поветкина. Одержав победу над Прайсом, Поветкин стал официальным претендентом на бой с Энтони Джошуа.

Как ранее сообщала "Страна", Джошуа одержал победу над Паркером и стал обладатем трех поясов.

Отметим, что команда украинского боксера Руденко хочет еще одного боя с Александром Поветкиным.