Накануне Пасхи сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины проверят состояние пожарной безопасности культовых сооружений.

Об этом сообщила пресс-служба ГоСЧС Украины.

"Приближается один из самых больших религиозных праздников - Пасха. Этот праздник связан со скоплением большого количества людей в храмах и массовым использованием отрытого огня, в частности свечей, в культовых сооружениях. Именно поэтому на протяжении марта по всей территории Украины сотрудники ГоСЧС проводят ряд мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и техногенной безопасности в церквях, а также мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных событий в храмах во время богослужений , - говорится в сообщении.

В течение этой недели специалисты ГоСЧС проверили культовые сооружения Луганской, Волынской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой, Херсонской, Житомирской областей.

Во время рейдов спасатели обращают внимание на наличие огнетушителей, путей эвакуации прихожан, противопожарного водоснабжения и сигнализации, знаков пожарной безопасности, состояние проводки и приборов отопления.

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