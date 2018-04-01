Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Амана Тулеева с поста губернатора Кемеровской области, который он занимал более 20 лет. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен замглавы региона Сергей Цивилев.

Об этом сообщает Интерфакс.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Кемеровская обладминистрация сообщила, что Тулеев направил президенту заявление об отставке по собственному желанию. На YouTube появилось видеообращение губернатора, в котором он говорит о трагедии в "Зимней вишне" и благодарит жителей Кузбасса за поддержку.

"Считаю для себя правильным, потому что работать с таким тяжелейшим грузом на посту нельзя. Веры и добра вам и вашим семьям", - говорит Тулеев.

Как сообщала "Страна", на пожаре в Кемерово погибла 11-летняя родственница губернатора Амана Тулеева.

Ранее мы писали, что после пожара в "Зимней вишне" вице-губернатора Кемеровской области сняли с должности.