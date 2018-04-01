В ночь на 1 апреля в Киеве произошло ДТП с участием авто дипломатического представительства РФ. Об этом в Facebook сообщает "Киев оперативный".

ДТП произошло около 00:30 на Нижнем Валу, 17/8. Так, машина дипломатического представительства РФ Volkswagen с госномером D001067 врезалась в припаркованное такси KIA.

"По информации от свидетелей, водитель Volkswagen просто повернул рулем в припаркованную машину, сильно повредив ее", - сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

По словам очевидцев, пассажир Volkswagen скрылся с места аварии, а водитель имел признаки опьянения, тест на Драгер проходить отказался.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Как ранее сообщала "Страна", под Киевом водитель Tesla спровоцировал ДТП на Бориспольском шоссе и скрылся.

Отметим, что на Гостомельской трассе под Киевом произошло тройное ДТП и образовалась огромная пробка.