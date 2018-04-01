В воскресенье, 1 апреля, Петр Порошенко поздравил христиан западного обряда с Пасхой.

Об этом говорится на официальной странице президента в Facebook.

"Сердечно поздравляю христиан западного обряда с Пасхой! Счастья, благополучия и согласия украинским семьям", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Напомним, что 1 апреля украинцы отмечают православный праздник – Вербное воскресенье. Он отмечается в шестое воскресенье Великого поста, последнее воскресенье перед Пасхой, которая в этом году выпадает на 8 апреля.

Как сообщала "Страна", Украину ждет резкое потепление в ближайшие дни, а на Пасху синоптики обещают даже жару.

В Киеве Вербное воскресенье ожидается теплым и ветреным. Сильный южный ветер сочетается с максимальными 15 градусами.