Согласно прогнозу синоптиков, 1 апреля, на части территории страны ожидаются осадки в виде дождя. В целом воздух днем резко прогреется, по сравнению со вчерашним днем, до +14...+17. А в Крыму потеплеет до +19.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье в Киеве обещают небольшой дождь, температура воздуха составит от +14 до +16 днем, и от +4 до +6 ночью. Ветер южного направления 7-12 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

В центральных областях пройдет небольшой дождь. Температура днем от +15 до +17, ночью - от +4 до +6.



На севере Украины синоптики обещают солнечную погоду. Температура днем от +14 до +16, ночью - от +4 до +6.



В городах восточной Украины синоптики прогнозируют солнечную погоду. Температура днем от +14 до +16, ночью - от +3 до +5.



В южных областях будет солнечно и очень тепло. Температура днем от +15 до +17, ночью от +6 до +8. В Крыму до +19 днем.



В западных областях ожидается дождь. Днем температура воздуха здесь будет колебаться от +12 до +14, и от +6 до +8 ночью.

Ранее "Страна" сообщала, почему в Украину вернулись холода и когда будет тепло, а также о том, когда в Украину придут долгожданная весна и настоящее тепло.