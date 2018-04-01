В США официально вступил в должность новый госсекретарь Майк Помпео.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Бывшего директора ЦРУ считают жестким и консервативным политиком. Пока новый глава Госдепа не представил свою программу, но ожидается, что это скоро состоится.

Американские СМИ сообщают, что в отличие от своего предшественника, Рекса Тиллерсона, у Помпео нет разногласий с президентом Дональдом Трампом.

От Помпео ожидают реализации нового внешнеполитического курса администрации, отстаивания принципов и решения, в первую очередь, внутриамериканских проблем за счет отказа от мирового доминирования.

Отметим, что Тиллерсону уже поступило несколько предложений о работе. В частности, один из университетов Техаса попросил экс-госсекретаря возглавить наблюдательный совет учебного заведения.

Ранее "Страна" сообщала, что вслед за Тиллерсоном Трамп хочет уволить еще одного топ-чиновника.

Отметим, что после Тиллерсона уволили и его зама, который проработал менее трех месяцев.