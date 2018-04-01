1 апреля завершился этап подачи электронных деклараций о доходах за прошлый год. С 1 января по 31 марта было подано 813 336 электронных деклараций.

Об этом сообщают "Украинские новости".

"813 336 подано за 2017 год. Мы считаем, что третий этап декларирования состоялся", - сообщил сообщил председатель НАПК Александр Мангул.

При этом он отметил плохую организованность декларантов. Так, за январь подали 29 тысяч деклараций, за февраль - 125 тысяч, а за март - 637 тысяч.

Всего же в НАПК ожидали на подачу около одного миллиона деклараций. В НАПК добавили, что по сравнению с предыдущими этапа декларирования, этот прошел без серьезных сбоев.

При этом в последнюю неделю марта публичная часть реестра е-декларации была перезагружена и найти интересующую декларацию было весьма затруднительно.

Ранее "Страна" сообщала, что генпрокурор Луценко указал в декларации более миллиона зарплаты и два подарка.

Отметим также, что поющий ректор Поплавский задекларировал миллионные доходы, а также права на ряженку и вареники.

