Китайская космическая станция "Тяньгун-1" сходит с орбиты и 2 апреля войдет в атмосферу Земли.

Об этом сообщила Китайская программа пилотируемых космических полетов (CMSP), передает ТАСС.

По подсчетам Европейского космического агентства, "Тяньгун-1" начнет разрушаться на высоте 150 км. Большая ее часть сгорит под воздействием крайне высоких температур, вызванных вхождением на высокой скорости в атмосферу. Не исключено, что некоторые элементы станции упадут на Землю.

Станция "Тяньгун-1" массой 8,5 т, длиной 12 м и диаметром 3,3 м была выведена на орбиту в сентябре 2011 года. В последующие два года к ней дважды пристыковывались корабли серии "Шэньчжоу". Но затем полет космической лаборатории стал проходить в непилотируемом режиме.

В конце марта 2016 года китайская станция полностью прекратила функционирование. Проектный срок ее службы был превышен на 2,5 года.

Напомним, что астрономы примерно рассчитали, куда на Землю могут упасть обломки китайской космической станции.

Как сообщала "Страна", по расчетам астрономов Европейского космического агентства, первая китайская космическая станция "Тяньгун-1" войдет в атмосферу и сгорит за неделю.