В Кембридже простились с выдающимся английским физиком-теоретиком, космологом и популяризатором науки Стивеном Хокингом.

Об этом сообщает BBC News.

Прощальная служба состоялась в церкви Святой Марии на территории Кембриджского университета, в котором Хокинг более 50 лет вел свою научную деятельность.

Прах Стивена Хокинга будет захоронен в лондонском Вестминстерском аббатстве рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.

Выдающийся английский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг стал одним из самых уважаемых и известных ученых своего времени, несмотря на тяжелое нейродегенеративное заболевание. Он умер 14 марта у себя дома в Кембридже, в возрасте 76 лет.

Как сообщала "Страна", прах Стивена Хокинга захоронят рядом с Ньютоном и Дарвином.

Ранее мы писали, что стало известно, над чем работал перед смертью Стивен Хокинг.