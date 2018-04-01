Состоялся боксерский поединок между британцем Энтони Джошуа и новозеландцем Джозефом Паркером. По итогу боя Джошуа стал победителем и обладателем трех поясов WBO, WBA и IBF.

Об этом сообщает "УНН".

Боксеры прошли все 12 раундов. Судьи отдали победу британцу единогласным решением - 119:109, 118:110, 118:110.

Джошуа впервые за 21 поединок в карьере не сумел победить досрочно. В активе Паркера осталось 24 победы (18 КО) при первом поражении.

Напомним, что бой Энтони Джошуа - Владимир Кличко состоялся 29 апреля 2017 года. По результатам поединка украинец проиграл британцу и навсегда покинул боксерский ринг.

Ранее "Страна" сообщала, что скандальный Тайсон Фьюри рассказал, как будет ломать в ринге лица Джошуа и Уайлдеру.

Отметим, что украинский боксер Усик хочет перейти в супертяжелый вес и мечтает встретиться с Джошуа.