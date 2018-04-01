Аман Тулеев досрочно покидает пост губернатора Кемеровской области по собственному желанию после пожара в торговом центре "Зимняя вишня".

Об этом сообщают РИА Новости.

"Аман Тулеев подал заявление об отставке по собственному желанию с должности губернатора Кемеровской области", - сказал собеседник агентства.

"Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию", - сообщила пресс-служба областной администрации.

Согласно Уставу Кемеровской области, исполнять обязанности главы региона будет первый заместитель губернатора.

Аману Тулееву 73 года, он пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область возглавил в 1997 году. Его полномочия на очередном губернаторском сроке истекали в 2020 году.

За время работы Амана Тулеева в должности губернатора Кузбасса неоднократно появлялись слухи о его проблемах со здоровьем и предстоящей отставке.

Как сообщала "Страна", на пожаре в Кемерово погибла 11-летняя родственница губернатора Амана Тулеева.

Ранее мы писали, что после пожара в "Зимней вишне" вице-губернатора Кемеровской области сняли с должности.