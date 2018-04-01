Второй самолет с российскими дипломатами вылетел из Вашингтона.

Об этом сообщают РИА Новости.

Как отмечается, самолет также залетит в Нью-Йорк, откуда заберет 14 семей. Ранее, в субботу вечером, первые российские дипломаты покинули Вашингтон.

Напоминаем, дипломатов России массово высылают из европейских стран и стран НАТО после отравления экс-офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля в Солсбери. Великобритания обвинила Кремль в применении химического оружия, что привело к отравлениям у более 20 британских граждан.

Как сообщала "Страна", в Лондоне полиция обыскала прибывший из Москвы самолет "Аэрофлота". В сообщении говорится, что британские правоохранители пытались досмотреть самолет без присутствия экипажа, "что категорически запрещается действующими правилами".

Ранее мы писали, что Россия зеркально высылает британских дипломатов из страны.

 

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