Украинцев ожидает сухое и жаркое лето, которое по прогнозам синоптиков и сотрудников ГосЧС начнется в мае. Об этом сообщают "Украинские новости".

На заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций глава ГосЧС Украины Николай Чечеткин сообщил, что в период с мая по сентябрь могут возникнуть пожары.

По данным украинского Гидрометцентра, пожароопасный период в 2018 году ожидается сложный, будет характеризироваться температурным режимом выше нормы и большим количеством дней с температурой воздуха 30-35 градусов выше нуля.

Также ожидается значительный дефицит осадков.

С мая по сентябрь сформируется период с высоким классом пожарной опасности во всех областях Украины.

Как сообщала "Страна", Украину ждет резкое потепление в ближайшие дни, а на Пасху синоптики обещают даже жару.