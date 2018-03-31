В субботу, 31 марта, на львовском стадионе "Украина" проходил матч "Карпат" с "Черноморцем", во время которого случилась трагедия - в перерыве скончался один из болельщиков команды.

Об этом сообщает сайт клуба-победителя, который посвятил игру памяти покойного.

Владислав Мельник 1968 года рождения почувствовал себя плохо в перерыве после первого тайма.

Практически на протяжении всего второго тайма шесть медиков боролись за жизнь мужчины. Они перенесли пациента из сектора в реанимобиль, который подъехал прямо к трибунам, но спасти 50-летнего мужчину не удалось.

"Произошла страшная трагедия – умер наш болельщик. Бесспорно, "Карпаты" посвящают эту победу господину Владиславу. Также клуб возьмет на себя все расходы связанные с похоронами", – заверил вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук.

"Карпаты" выиграли у "Черноморца" со счетом 3:1.

Как сообщала "Страна", Александр Гладкий определился с клубом, где продолжит карьеру футболиста.

Напомним также, что "Шахтёр" установил рекорд футбольных чемпионатов Украины по числу крупных побед.