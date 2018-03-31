Антропологи показали, как выглядел кроманьонец, который жил более 30 тысяч лет назад
Ученые смогли воссоздать внешний вид кроманьонца - предка человека, жившего около 30 тысяч лет назад.
Об этом сообщается в журнале Lancet.
Изучив череп мужчины, антропологи увидели на его лице много шишек. Вероятно, древний сородич страдал нейрофиброматозом первого типа (повреждение гена, который несет ответственность за синтез всех важных ферментов в организме человека).
У пациентов с нейрофиброматозом типа I наблюдают повышенный риск развития злокачественных опухолей: нейробластомы, ганглиоглиомы, саркомы, лейкоза, опухоли Вильмса.
Фото: lavoixdunord.fr
Череп кроманьонца был обнаружен в 1868 году в пещере возле деревни Лес-Эзи на юго-западе Франции.
Останки датируются периодом около 28 тысяч лет до нашей эры и принадлежат взрослому мужчине, умершему в возрасте 50 лет.
Череп полностью сохранился за исключением зубов.
На правой лобной кости наблюдалось круглое поражение. При помощи компьютерной томографии удалось установить резорбцию (рассасывание костной ткани), что говорит о невриноме - опухоле.
На лице кроманьонца показаны многочисленные образования, включая крупную шишку на лбу и небольшие опухоли у рта, носа и глаз.
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