Ученые смогли воссоздать внешний вид кроманьонца - предка человека, жившего около 30 тысяч лет назад.

Об этом сообщается в журнале Lancet.

Изучив череп мужчины, антропологи увидели на его лице много шишек. Вероятно, древний сородич страдал нейрофиброматозом первого типа (повреждение гена, который несет ответственность за синтез всех важных ферментов в организме человека).

У пациентов с нейрофиброматозом типа I наблюдают повышенный риск развития злокачественных опухолей: нейробластомы, ганглиоглиомы, саркомы, лейкоза, опухоли Вильмса.

Фото: lavoixdunord.fr

Череп кроманьонца был обнаружен в 1868 году в пещере возле деревни Лес-Эзи на юго-западе Франции.

Останки датируются периодом около 28 тысяч лет до нашей эры и принадлежат взрослому мужчине, умершему в возрасте 50 лет.

Череп полностью сохранился за исключением зубов.

На правой лобной кости наблюдалось круглое поражение. При помощи компьютерной томографии удалось установить резорбцию (рассасывание костной ткани), что говорит о невриноме - опухоле.

На лице кроманьонца показаны многочисленные образования, включая крупную шишку на лбу и небольшие опухоли у рта, носа и глаз.

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