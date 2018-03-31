Сервис коротких ссылок goo.gl компании Google 13 апреля прекращает свою работу. Анонимные и новые пользователи не смогут воспользоваться сокращателем ссылок. Об этом говорится в заявлении компании.

При этом уже зарегистрированные пользователи смогут продолжать использовать goo.gl до 30 марта 2019 года. После этой даты все ссылки перейдут в архив, но продолжат работать.

Напомним, "сокращатель" ссылок от Google работал с 2009 года.

Также сообщается, что для разработчиков сервис будет ограничен с 30 мая.

В компании заявили, что основная причина закрытия сервиса Google URL Shortener - то, что он технически устарел.

В поисковике добавили, что теперь они будут использовать платформу Firebase Dynamic Links (FDL). Кроме того, Google рекомендовала заменить goo.gl сервисами Bitly и Ow.ly.

Как сообщала "Страна", американские полицейские рассказали, как Google делится данными о своих пользователях.

Напомним также, что в Google тестируют новый поисковик, который выдает пользователю только один результат.