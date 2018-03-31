Сегодня, 31 марта, последний срок для подачи электронных деклараций первых лиц Украины. Оказалось, что благосостояние главы премьера Владимира Гройсмана обогнали даже президентские доходы в 2017 году.

Так, Гройсман задекларировал более 17 миллионов гривен доходов за 2017 год (около $646 тыс.), тогда как в позапрошлом не дотянул и до 16 миллионов ($600 тыс.). Таким образом, за год доход премьера увеличился более чем на 1 млн гривен ($38 тысяч).

Доход главы правительства Украины в 2017 году состоял из заработной платы - более 435 тысяч гривен ($26,3 тыс.), доходов от предоставления недвижимого имущества (приобретенного до 2006 года) в аренду - 5,1 млн гривен (около $196 тыс.), отчуждения недвижимого имущества (земельного участка) - 8,79 млн гривен ($334,5 тыс.).

На счетах у Гройсманов - 34 миллиона гривен, 485 000 евро и более миллиона долларов. А наличными 214 000 грн.

Интересно, что в сравнении с активами Гройсмана президент страны Петр Порошенко задекларировал 16,3 миллиона, тогда как в 2016 году у него было чуть более 12-ти.

Таким образом, доход Порошенко составил чуть более $615 тысяч и значительно уступает "гройсмановскому" капиталу.

Как сообщала "Страна", на услуги образования Порошенко потратил 3 миллиона 800 тысяч грн. Напомним, дочери и сын президента учились в престижном британском колледже "Конкорд", который готовит детей к поступлению в британские вузы.

Также "Страна" писала, что президент Украины потратил на коммунальные услуги более 700 тысяч гривен.