Премьер Украины Гройсман обошел по задекларированным доходам президента страны Порошенко
Сегодня, 31 марта, последний срок для подачи электронных деклараций первых лиц Украины. Оказалось, что благосостояние главы премьера Владимира Гройсмана обогнали даже президентские доходы в 2017 году.
Так, Гройсман задекларировал более 17 миллионов гривен доходов за 2017 год (около $646 тыс.), тогда как в позапрошлом не дотянул и до 16 миллионов ($600 тыс.). Таким образом, за год доход премьера увеличился более чем на 1 млн гривен ($38 тысяч).
Доход главы правительства Украины в 2017 году состоял из заработной платы - более 435 тысяч гривен ($26,3 тыс.), доходов от предоставления недвижимого имущества (приобретенного до 2006 года) в аренду - 5,1 млн гривен (около $196 тыс.), отчуждения недвижимого имущества (земельного участка) - 8,79 млн гривен ($334,5 тыс.).
На счетах у Гройсманов - 34 миллиона гривен, 485 000 евро и более миллиона долларов. А наличными 214 000 грн.
Интересно, что в сравнении с активами Гройсмана президент страны Петр Порошенко задекларировал 16,3 миллиона, тогда как в 2016 году у него было чуть более 12-ти.
Таким образом, доход Порошенко составил чуть более $615 тысяч и значительно уступает "гройсмановскому" капиталу.
Как сообщала "Страна", на услуги образования Порошенко потратил 3 миллиона 800 тысяч грн. Напомним, дочери и сын президента учились в престижном британском колледже "Конкорд", который готовит детей к поступлению в британские вузы.
Также "Страна" писала, что президент Украины потратил на коммунальные услуги более 700 тысяч гривен.