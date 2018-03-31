Известный киевский адвокат Андрей Смирнов приобрел картину "Лизоблюдство", на которой неизвестный человек, немного похожий на депутата от "Народного фронта" Антона Геращенко, вдохновенно вылизывает пустую тарелку на фоне почти классического натюрморта.

"Вложился в современное искусство. Точнее в юмор. Еще точнее, в невымышленных персонажей непридуманных комиксов. Их забудут, а иллюстрации этого комического "прошлого" обязательно подымутся в цене", - написал Смирнов у себя в Facebook.

Согласно информации "Страны", Смирнов приобрел картину за сумму, эквивалентную 666 американских долларов и внесет ее в декларацию.

"Поздравляем с уникальной покупкой картины из лимидет коллекции "Лизоблюдство" с изображением неизвестного человека. Всего пять работ. Все проданы. Различие в них - элемент натюрморта за трапезой", - написала у себя в Facebook заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова.

Отметим, что, помимо Андрея Смирнова, еще одну работу купил нардеп Михаил Добкин. Имена трех других покупателей пока неизвестны.

Ранее стало известно, что Александр Онищенко объявил результаты аукциона, на который он выставил картину по мотивам случая с нардепом Антоном Геращенко и вылизыванием тарелок

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине изготовили тарелки по мотивам знаменитого видео с Антоном Геращенко.