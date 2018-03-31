Сегодня, 31 марта, популярному актеру советского кино Александру Збруеву исполнилось 80 лет.

Збруев снялся более чем в 60 фильмах. Массовому зрителю он запомнился по великолепной роли лоботряса Ганжи из "Большой перемены".

Первые фильмы Збруева: "Мой младший брат" (1962); "Пядь Земли" (1964); "Чистые пруды" (1965); "Два билета на дневной сеанс" (1966).

С 2004 года он перестал сниматься в кино, лишь в 2014 году актер сделал исключение для фильма Михаила Сегала "Кино про Алексеева".

"Секс-символ" СССР родился в Москве в 1938 году и вырос в коммуналке на Арбате. Актер отметит праздник, сыграв в "Ленкоме" роль Бориса Годунова.

В нынешнем театральном сезоне Александр Збруев играет в спектаклях "Tout paye, или Все оплачено" (постановка Эльмо Нюганена), "Борис Годунов" (режиссер Константин Богомолов), "Ва-банк", "Женитьба" и "Вишневый сад" (режиссер Марк Захаров).

Роли Збруева - всегда яркое перевоплощение, элегантность, импровизация и обаяние. Поэтому зрители всегда ждут новых работ, ходят в театр "на Збруева", чтобы снова встретиться с любимым артистом.

Как сообщала "Страна", ранее российский актер Ярмольник попал в базу сайта "Миротворец".

Напомним также, что в России умер всемирно известный бас из Большого театра.