Немецкие самолеты Tornado не могут выполнять задачи, поставленные в рамках НАТО, из-за устаревшего оборудования. По данным Минобороны ФРГ, 93 летательных аппарата нуждаются в модернизации. Об этом сообщает Der Spiegel.

Сообщается, что в замене нуждается электроприборы, установленные на Tornado еще в 1980-е годы.

Самолеты также не защищены от прослушивания, не имеют на балансе зашифрованной системой передачи данных, а также не оснащены системой радиолокационного опознавания "свой-чужой".

Также сообщается, что все изменения потребуют многомиллионных затрат.

В Минобороны считают, что "боевая система Tornado больше не может участвовать ни в одной операции НАТО". Причем модернизацию самолетов уже невозможно будет завершить до 2019 года.

Ранее "Страна" писала о том, что Швеция будет наращивать военные мускулы без вступления в НАТО.

Напомним также, что Украина начнет с НАТО диалог о Плане действий членства в этом году.