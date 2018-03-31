Служба безопасности Украины закрыла въезд в Украину 60 гражданам России, которые были выдворены из Соединенных Штатов Америки за причастность к деятельности спецслужб России, их деятельность признана несовместимой со статусом дипломата.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Запрет на пять лет касается 48 дипломатов посольства России и 12 из Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, которые были высланы из США 26 марта", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 марта СБУ закрыла въезд 23 гражданам России, причастным к разведывательным службам Российской Федерации, которые были выдворены из Великобритании в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.

Как сообщала "Страна", 24 страны вышлют 139 российских дипломатов. Австралия и Исландия присоединились к cанкциям.