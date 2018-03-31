Теплый воздух, который врывается в Украину с сильными южными ветрами, несет с собой и долгожданную весну, что вступит в свои права в первый день второго месяца весны, на который приходится Вербное воскресенье, а уже к воскресенью Пасхальному в Украине будет даже жарко.

"Потепление пришло, если кто-то не заметил. В пятницу, например, в Киеве было днем ​​+1 +2 градуса, сегодня +7 +8 градусов. До +10 +11 не дотянули, действительно", признается синоптик.

"Плотные облака с дымкой и дождиком придавили градусы на Киевщине. На прилегающих Житомирской и Черкасской +11 +14 градусов наблюдались. Поэтому все же наш метеонегатив проявляется в атмосферной лаборатории правильно. Готовое фото будет уже завтра, когда температура воздуха повысится еще на несколько градусов. Хотя вместе с сильным, до штормового, ветром. Дожди пройдут в западных областях и там осадки снизят температуру воздуха на 3-6 градусов. Местами на юге и в центральной части вероятно до +20 градусов", предупреждает Диденко.

В Киеве Вербное воскресенье ожидается теплым и ветреным. Сильный южный ветер сочетается с максимальными 15 градусами. Дождь утром и днем ​​в столице маловероятен, а вот завтра вечером набегут облака и дождь появится.

По предварительным прогнозам Диденко, Пасха в Украине будет замечательной - ясной, теплой и солнечной.

Ранее "Страна" сообщала, почему в Украину вернулись холода и когда будет тепло, а также о том, когда в Украину придут долгожданная весна и настоящее тепло.