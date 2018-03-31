Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп приказал Государственному департаменту заморозить выделение 200 миллионов долларов помощи для Сирии. Об этом сообщает американское деловое издание The Wall Street Journal.

По информации издания, такое решение было принято после того, как Трамп прочитал в СМИ о том, что в США "создали фонд помощи для восстановления Сирии, которая сильно пострадала от гражданской войны".

И обязательствах Вашингтона по выплате дополнительных $200 млн на восстановление Сирии.

Источники газеты отмечают, что в Пентагоне уверяли президента, что сейчас террористы утратили контроль над всей территорией Сирии, за исключением оставшихся 5% земель, но борьба с террористами на окончательном этапе "зашла в тупик".

Во время своей речи в штате Огайо 29 марта Трамп заявил, что США потратили 7 триллионов долларов на Ближний Восток, "ничего не получив взамен".

Среди прочего он пообещал быстрый вывод американских войск из Сирии. Следствием этого станет то, что проблемами Сирии "будут заниматься другие страны".

Глава Белого дома также заверил, что правительство США сконцентрирует свое внимание на развитии инфраструктуры в собственной стране и создании новых рабочих мест.

Как сообщала "Страна", Трамп показал фото строительства стены на границе с Мексикой.

Также "Страна" писала о том, что мультяшный сериал "Симпсоны" посмеялся над Трампом в пижаме.