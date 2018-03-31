Украинский защитник Дмитрий Чигринский продлил контракт с греческим клубом АЕК до 2020 года с правом продления еще на сезон. Об этом сообщает пресс-служба греческого клуба.

Напомним, 31-летний защитник перешел в АЕК на правах свободного агента в 2016 году. До этого он защищал цвета "Днепра", "Шахтера", "Барселоны".

В нынешней кампании наш земляк провел за "АЕК" 23 поединка в которых забил гол и отдал одну результативную передачу.

Отметим, что Чигринский имеет возможность выиграть чемпионство Греции в нынешнем сезоне, ведь после 24 матчей Суперлиги "АЭК" идет на 1-м месте с 54 очками, опережая "Олимпиакос" на одно очко, и имея матч в запасе.

Добавим также, в активе защитника 29 матчей в составе сборной Украины.

Как сообщала "Страна", Манчестер Сити может летом купить бразильскую звезду Шахтера.

Ранее появилось видео гола Чигринского, который помог АЕК обыграть Олимпиакос.