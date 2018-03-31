В сети обсуждают письмо одного из руководителей высшего звена Facebook Эндрю Босукорта, который требовал увеличивать аудиторию и без того самой популярной и прибыльной социальной сети мира любой ценой, несмотря на смерти и кровь.

О письме узнал BuzzFeed.

Письмом оказался внутренний меморандум Facebook, который летом 2016 года разослал топ-менеджер компании Эндрю Босуорт. В нем описывается "доктрина" соцсети, согласно которой любые средства хороши для её роста.

В своем письме Босуорт, который на тот момент занимал пост вице-президента компании, писал об "уродливой правде" - о том что привлечение пользователей оправдано, даже если оно достигается сомнительными методами и может нести угрозу людям.

И автор меморандума, и основатель компании Марк Цукерберг уже отреагировали на публикацию документа, заявив, что на самом деле не придерживаются подобного мнения.

Однако новый скандал может еще больше испортить репутацию компании, которая продолжает оправдываться за утечку личных данных миллионов пользователей.

"Итак, мы объединяем всё больше людей. Это может иметь и негативную сторону. Возможно, кто-то лишится жизни из-за травли. Возможно, кто-то погибнет в теракте, организованном с помощью наших инструментов. И всё же мы связываем людей", - говорится в меморандуме.

"Уродливая правда состоит в том, что мы настолько глубоко верим в соединение людей, что все, позволяющее нам чаще связывать людей, - это "де-факто" хорошо", - писал Босуорт.

По его словам, все усилия во имя роста оправданы, в том числе "сомнительные практики импорта контактов" и способы, благодаря которым пользователей могут найти в сети их друзья.

Босуорт - соавтор новостного механизма соцсети, он занимает высокие должности в компании с 2006 года, а сейчас разрабатывает инструменты виртуальной реальности для Facebook.

"Может быть, кому-то это будет стоить жизни из-за травли. Возможно, кто-то умрет в результате теракта, скоординированного при помощи наших инструментов".

BuzzFeed отмечает, что это письмо было получено на следующий день после убийства мужчины в Чикаго. Во время преступления убийца вел прямую трансляцию.

Спустя несколько лет вице-президент прокомментировал свое же письмо, заявив, что не согласен высказанными в нем тезисами, но слово не воробей.

Босукорт один из ветеранов Facebook и присоединился к компании еще в январе 2006. За годы своей работы он успел поучаствовать в разработке групп и новостных лент, а также системы по борьбы со злоупотреблениями. Он входит в узкий круг доверенных лиц Марка Цукерберга.

Как сообщала "Страна", Facebook усилит защиту аккаунтов после скандала с утечкой данных.

Напомним также, что названа дата, когда Марк Цукерберг выступит в Конгрессе США по делу об утечке данных Facebook.