Американская компания Tesla, которая отзывает 123 тысячи электромобилей по всему миру из-за коррозии руля, выяснила причины смертельной аварии электрокара Model X в Калифорнии. Выяснилось, что автомобиль был на автопилоте.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Трагический инцидент произошел 23 марта на шоссе близ города Сан-Хосе. За рулем автомобиля с включенной системой автоматического управления находился 38-летний инженер компании Apple Уолтер Гуанг.

Автомобиль на скорости врезался в бетонный отбойник и загорелся. Водитель погиб на месте.

За несколько минут до рокового столкновения, водитель включил систему автоматического управления.

Компания не уточнила, распознал ли автопилот отбойник, однако сообщила, что система несколько раз сигнализировала водителю об опасности с помощью аудио - и визуальных объявлений.

Несмотря на это, водитель не приступил к вождению, ведь система не зафиксировала его рук на руле по крайней мере за 6 последних секунд до аварии.

"У водителя было по крайней мере пять секунд и 150 метров беспрепятственного обзора на бетонный отбойник... но система авто свидетельствует, что никаких действий не было предпринято", - говорится в заявлении.

Также в компании отметили, что перед отбойником не было специального защитного оборудования, что должно было смягчить удар во время столкновения.

В компании говорят, что на их авто водители имеют в 3,7 раз ниже шансы погибнуть в ДТП.

Как сообщала "Страна", в 2016 году во Флориде автопилот Tesla не смог заметить грузовик и водитель погиб.

Также "Страна" писала о том, что под Киевом водитель Tesla спровоцировал ДТП на Бориспольском шоссе и скрылся.