Сегодня, 31 марта, Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, близкого к премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Об этом сообщают "Ведомости".

Бизнесмен, состояние которого журнал Forbes оценивает в $1,25 млрд, подозревается в хищениях бюджетных средств на сумму 2,5 млрд рублей. Значительная часть этих денег, по данным следствия, находится за рубежом на офшорных счетах. Местонахождение средств не установлено. Из оглашенных в суде материалов следует, что дело было возбуждено в 2014 году, а 29 марта 2018 года с ним в одно производство был объединен ряд других уголовных дел. Всего в деле семь эпизодов хищений, совершенных компаниями, входящими в группу "Сумма". В деле фигурируют 209 юридических лиц. В нем несколько подозреваемых, двое из которых скрылись в ОАЭ. Еще двое под арестом, им предъявлены обвинения в мошенничестве.

Для другого фигуранта дела – генерального директора ООО "Интэкс" Артура Максидова- избрана аналогичная Магомедову мера пресечения. Ходатайство об аресте брата миллиардера Магомеда Магомедова пока не рассматривалось.

В отношении совладельца группы "Сумма" возбуждено уголовное дело по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения (ч. 4 ст. 159 и ст. 210 УК), сообщила представитель МВД Ирина Волк.

В суде стало известно, что Магомедовых подозревают в хищении путем мошенничества (ч. 4 ст. 159), хищении путем присвоения (ч. 4 ст. 160) и организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210). В ходатайстве об аресте Зиявудина Магомедова прямо назвали организатором преступного сообщества. Ходатайства об аресте двух подозреваемых рассматривались в разных залах.

Следователь настаивал на аресте Зиявудина Магомедова в связи с опасениями, что подозреваемый может скрыться. По данным следствия, миллиардер владеет частным самолетом. Кроме того, на 31 марта у него был забронирован билет на рейс в Майами. По словам подозреваемого, он планировал улететь в США с семьей и вернуться через неделю. Также следователь рассказал, что Зиявудина Магомедова вызывали на допрос в 2017 году, но он не явился, сославшись на занятость.

Зиявудина Магомедова в суде представляет адвокат Александр Вершинин.

Миллиардер собирается обжаловать решение суда в ближайшее время.

Магомедовых традиционно связывают с премьер-министром Дмитрием Медведевым, его заместителем Аркадием Дворковичем и президентом компании "Транснефть" Николаем Токаревым, напоминает политолог Евгений Минченко.

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