В Киеве на проспекте Академика Глушкова произошла стрельба у торгового центра. В столице введен в действие план "Перехват", разыскиваются два автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"На проспекте Глушкова из-за первоочередности проезда между двумя водителями возник конфликт: в результате оба применили оружие", - говорится в сообщении.

Якобы один из водителей не пропустил другого на перекрестке. В результате оба применили оружие.

В 16:20 в столице введен в действие план "Перехват". Правоохранители разыскивают автомобили белый Mercedes-Benz Sprinter и темный Suzuki Grand Vitara: по словам очевидцев, водители этих машин устроили стрельбу. На их поиски ориентированы все наряды.

Как сообщала "Страна", в Киеве пьяный мужчина бросился на таксиста с ножом.

Напомним также, что в Киеве пьяница с гранатой и пистолетом приставал к прохожим.