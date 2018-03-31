В Киеве мужчина покончил с собой, прыгнув с Московского моста в Днепр
Сегодня, 31 марта, в Киеве с Северного моста (до переименования назывался Московский мост) спрыгнул мужчина, которого не удалось спасти.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.
Сообщается, что спасатели были возле мужчины уже через три минуты после прыжка.
Они нашли тело мужчины на поверхности воды и провели реанимационные мероприятия, которые не увенчались успехом, - мужчина скончался.
На вид мужчине было около 50 лет.
На место отправилась опергруппа полиции Киева.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
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