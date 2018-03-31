Сегодня, 31 марта, в Киеве с Северного моста (до переименования назывался Московский мост) спрыгнул мужчина, которого не удалось спасти.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

Сообщается, что спасатели были возле мужчины уже через три минуты после прыжка.

Они нашли тело мужчины на поверхности воды и провели реанимационные мероприятия, которые не увенчались успехом, - мужчина скончался.

На вид мужчине было около 50 лет.

На место отправилась опергруппа полиции Киева.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщала "Страна", парень, который хотел прыгнуть с Моста влюбленных в Киеве, объяснил свои действия.

Ранее полицейский рассказал о спасении малыша, которого пьяная мать бросила с моста в реку