Под Киевом на Бориспольском шоссе водитель электромобиля Tesla спровоцировал ДТП и скрылся с места аварии. Об этом сообщает "Эспрессо".

Сообщается, что водитель Теsla подрезал автомобиль Citroen, который успел сначала среагировать и избежал столкновения. Но водитель электромобиля продолжал выпиливать на дороге зигзаги. В результате таких перестроений на дороге и произошло ДТП: Теsla резко затормозил перед Citroen, в результате чего последний в резался в отбойник.

В результате ДТП пострадала пассажирка Citroen, ее с многочисленными ушибами и подозрением на перелом забрала скорая. Водитель Tesla скрылся с места ДТП.

Фото: espreso.tv

Ранее "Страна" сообщала, что на Гостомельской трассе под Киевом произошло тройное ДТП и образовалась огромная пробка.

Отметим, что в Киеве в результате жуткого тройного ДТП автомобиль вылетел с дороги.