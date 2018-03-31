Глава Радикальной партии Олег Ляшко, который в конце 2017-го года купил пять соток земли под Киевом за 300 тысяч гривен, задекларировал 20,6 млн гривен доходов и 484 тысяч долларов наличных средств за прошлый год. Об этом говорится на сайте е-деклараций.

Сообщается, что зарплата политика составила 259,3 тысяч гривен, 252,8 тыс. гривен - обеспечение депутатской деятельности, 1,8 млн гривен - проценты от вкладов в "Ощадбанке" и банке "Аркада" (Киев), 571 тысяч гривен - выигрыш в лотерее "Фаворит спорт", 1,9 млн гривен - доход от предоставления имущества в аренду от Александра Рыженкова, а 15,9 млн гривен - доход от продажи недвижимости тому же Рыженкову.

Наличными депутат задекларировал $484 тысяч (в 2016 году - $30 тысяч), 70 тысяч евро и 839 тысяч гривен (в 2016 году - 400 тысяч гривен), на счетах в "Ощадбанке" - 4,4 млн гривен (в 2016 году - 391 тысяч гривен) и $713 тысяч (в 2016 году - $700 000). При этом, правда, в отличие от прошлого года, в нынешней декларации не указан вклад в банке "Аркада" в размере 1 933 853 гривен.

В 2017 году Ляшко приобрел жилой дом (357,1 кв. м) и земучасток (6 539 кв. м) в Козине (Киевская область).

В собственности парламентария также находятся 6 земельных участков (общей площадью 12,6 тыс. кв. м), квартира (95,5 кв. м) и офис в Киеве (183 кв. м).

Кроме того, Ляшко арендует часть жилого дома (75,4 кв. м) в Козине у Аллы Савицкой.

В декларации за 2016 год были еще квартира (367,2 кв. м) и гараж в Киеве (в декларации за 2017 год их нет).

У Ляшко есть автомобиль Toyota Prado 2004 года выпуска, а в 2017 году он начал арендовать Toyota Land Cruiser 200 2013 года выпуска.

Гражданская жена Росита задекларировала 559 тысяч гривен дохода от продажи автомобиля Mazda СХ-5 2014 года выпуска.

При этом в 2017 году она приобрела Mercedes-Benz GLE 250 2017 года выпуска (стоимость в декларации не указана).

Она задекларировала $15 тысяч, 209 тысяч гривен и 20 тысяч евро наличных средств, дачный дом (296 кв. м) и земучасток (605 кв. м) в Киеве.

Также она бесплатно пользуется летней кухней - достройкой (61,3 кв. м) в Бориспольском районе Киевской области.

Фото: public.nazk.gov.ua

Ранее "Страна" писала, что пока НАБУ расследует источники обогащения Ляшко, он затеял роскошный ремонт в своем новом доме.

Ранее стало известно, что апреле 2017 года Ляшко задекларировал дорогой подарок, квартиры, офисы и несколько земельных участков.