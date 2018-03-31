В Хмельницкой области действовала преступная группа, которая отравляла людей. Об этом сообщили в пресс-служба Нацполиции.

Злоумышленники травили людей, чтобы завладеть их имуществом.

"В Хмельницкой области детективы в сотрудничестве с работниками уголовного розыска завершили расследование и направили в суд громкое дело по организованной преступной группе, результатом деятельности которой стала смерть человека. Кроме того, фигурантов уголовного производства обвиняют в отравлении людей по всей Украине с целью завладения их имуществом", - сказано в сообщении.

Полиция сообщает, что организатором преступной банды была 23-летняя жительница одного из сел Николаевской области. Сперва она втянула в преступную деятельность своего 30-летнего друга, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за ограбление и мошенничество.

Фото: npu.gov.ua

Преступная парочка отравила троих девушек из Донбасса, подсыпав им в еду опасный препарат, чтобы украсть у них ювелирные украшения и деньги. Тогда пострадавшие несколько дней провели в реанимации.

Позже к ним присоединился 31-летний мужчина из Запорожья. Уже втроем они на арендованой машине колесили по Украине, выискивая очередных жертв на курортах, базах отдыха и развлекательных заведениях.

В Хмельницком злоумышленники не рассчитали дозу яда, который добавили в кофе двум женщинам в ночном клубе. Одна из них умерла от отравления прямо на улице, а ее подругу тогда спасли медики.

Задержанным грозит уголовную ответственность в виде лишения свободы на длительный срок, вплоть до пожизненного заключения.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция составила фоторобот преступников, зарезавших мужчину в центре Киева.

Отметим, что мужчина зарубил топором собственную мать, которая не давала денег на выпивку.