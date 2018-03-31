Глава Минздрава Супрун держит на пенсионном счете более полмиллиона долларов
Глава Минздрава Ульяна Супрун, которая недавно изменила имидж, задекларировала 555 тысяч 663 доллара на пенсионном счете. Об этом свидетельствуют данные декларации Супрун за 2017 год на сайте е-деклараций.
Также Ульяна Супрун указала, что имеет более 140 тысяч гривен на банковских счетах в "Кредобанке" и "Укргазбанке". Совместно со своим мужем глава Минздрава задекларировала также 8,3 тысяч долларов на счетах в американском банке.
Наряду с этим Супрун, которая исполняет обязанности главы Минздрава, задекларировала 348,2 тысяч гривен заработной платы, которую получила в прошлом году.
Фото: public.nazk.gov.ua
Супрун совместно с мужем арендуют квартиру в Киеве общей площадью 128,7 квадратных метров.
Как сообщала "Страна", люди Ляшко хотели подкупить миллионершу Супрун "однушкой" в Вишневом.