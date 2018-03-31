Глава Минздрава Ульяна Супрун, которая недавно изменила имидж, задекларировала 555 тысяч 663 доллара на пенсионном счете. Об этом свидетельствуют данные декларации Супрун за 2017 год на сайте е-деклараций.

Также Ульяна Супрун указала, что имеет более 140 тысяч гривен на банковских счетах в "Кредобанке" и "Укргазбанке". Совместно со своим мужем глава Минздрава задекларировала также 8,3 тысяч долларов на счетах в американском банке.

Наряду с этим Супрун, которая исполняет обязанности главы Минздрава, задекларировала 348,2 тысяч гривен заработной платы, которую получила в прошлом году.

Фото: public.nazk.gov.ua

Супрун совместно с мужем арендуют квартиру в Киеве общей площадью 128,7 квадратных метров.

Как сообщала "Страна", люди Ляшко хотели подкупить миллионершу Супрун "однушкой" в Вишневом.