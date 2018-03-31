Во Франции потерпел крушение самолет, есть погибшие. Об этом сообщает Top news.

Легкий двухмоторный самолет упал недалеко от города Сен-Шамон прямо на автотрассу. По сообщениям очевидцев происшествия, при падении самолет задел дорожный светофор.

Предварительно установлено, что пилот не справился с управлением, что и стало причиной падения. В авиакатастрофе погибли два человека - пилот и пассажир.

Ранее "Страна" сообщала, что на Филиппинах легкомоторный самолет упал на жилой дом с детьми и бабушкой. По меньшей мере 10 человек погибли.

В местной полиции отметили, что на месте аварии достали тела 10 погибших. Отмечается, что среди погибших 5 человек, которые находились в самолете, остальные – члены семьи (трое детей, их мать и бабушка), в чей дом врезался самолет.

Отметим, в аэропорту Лондона российский самолет наехал на сотрудника наземной службы.