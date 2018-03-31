Во Франции самолет зацепился за светофор и упал на автомобильную трассу, есть погибшие
Во Франции потерпел крушение самолет, есть погибшие. Об этом сообщает Top news.
Легкий двухмоторный самолет упал недалеко от города Сен-Шамон прямо на автотрассу. По сообщениям очевидцев происшествия, при падении самолет задел дорожный светофор.
Предварительно установлено, что пилот не справился с управлением, что и стало причиной падения. В авиакатастрофе погибли два человека - пилот и пассажир.
Ранее "Страна" сообщала, что на Филиппинах легкомоторный самолет упал на жилой дом с детьми и бабушкой. По меньшей мере 10 человек погибли.
В местной полиции отметили, что на месте аварии достали тела 10 погибших. Отмечается, что среди погибших 5 человек, которые находились в самолете, остальные – члены семьи (трое детей, их мать и бабушка), в чей дом врезался самолет.
Отметим, в аэропорту Лондона российский самолет наехал на сотрудника наземной службы.