Федеральная комиссия по связи США поддержала проект Илона Маска, который намерен обеспечить планету спутниковым интернетом. Об этом сообщает TechCrunch.

Американские власти одобрили планы компании SpaceX вывести на орбиту Земли 4425 спутника. Комиссия выдвинула Маску ряд условий, что его компания должна запустить не менее половины интернет-спутников и разместить их на орбите (на высоте от 1150 до 1325 км). Срок реализации программы определен, как не позднее 29 марта 2024 года.

Отметим, что в рамках проекта SpaceX планируется запустить 12 тысяч аппаратов. Однако, чтобы запустить остальные 7518 станций, которые будут работать на низкой орбите (335–346 км) и радиочастоте, Маску нужно будет получить отдельное разрешение федеральных властей.

Как ожидает SpaceX, задержка не превысит 25–35 мс (у современных спутниковых систем - около 600 мс), что близко к проводным услугам интернет-доступа.

На первой стадии планируется запуск 800 спутников для создания полного покрытия территории США и близлежащих регионов. Два тестовых микроспутника Microsat 2a и 2b были запущены в феврале на ракетоносителе Falcon 9.

Ранее "Страна" сообщала, что Илон Маск написал в Twitter пароль от глобального интернета.