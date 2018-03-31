Ученые NASA объявили про старт исследовательской миссии InSight по изучению геодезии и сейсмической активности Марса, которая стартует 5 мая. Об этом пишет Technot со ссылкой на пресс-службу NASA.

На пресс-конференции в Лаборатории реактивного движения (JPL) в Пасадене, штат Калифорния, где рассказало о следующей миссии на Красную Планету.

Это будет первая миссия, посвященная исследованию того, что находится под почвой Марса, и первым сейсмографом, который установят на другом небесном теле со времен миссии NASA Apollo на Луну.

В следующем месяце космический корабль будет установлен на ракете, соединения между ними будут проверены, и стартовая команда проведет заключительную тренировку.

InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) - это исследователь внутренностей с использованием сейсмографа, геодезии и теплового транспорта, сообщает источник. Он представляет собой посадочный аппарат, который запустят 5 мая.

Как сообщала "Страна", Маск заявил, что впервые корабль для полета на Марс испытают в следующем году.

Напомним также, что в НАСА показали робота, который будет бурить красную почву планеты Марс.