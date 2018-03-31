1 апреля в Украине будет солнечная теплая погода, но местами пройдут дожди. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В западных областях будет облачно с прояснениями, местами дождь с порывами ветра. Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем +8...+15 градусов.

В северных регионах ночью будет без существенных осадков, днем небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ожидается ночью +1...+8 градусов, днем +12...+18 градусов.

В центре страны воздух прогреется до +2...+7 градусов ночью, а днем +12...+18 градусов. Днем возможен небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +10...+17 градусов.

На юге Украины будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Южан порадует температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем +13...+18 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем +15...+20 градусов.

Ранее "Страна" сообщала, что синоптики предупреждают киевлян о мощных порывах ветра 1 апреля.

Также проводники "Укрзализныци" с 1 апреля не будут делать влажную уборку поездов.