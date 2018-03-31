В пятницу, 30 марта, президент Украины Петр Порошенко обнародовал декларацию за 2017 год, указав, что услуги образования обошлись ему в 3 миллиона 800 тысяч гривен в год.

Напомним, что дочки-двойняшки Александра и Евгения, а также сын президента Михаил учились в престижном британском колледже "Конкорд" (Concord College), который готовит детей к поступлению в британские вузы.

Обучение в "Конкорде" обходится в 1,3 миллиона гривен в год. Если суммировать по количеству детей президента, то выходит почти столько же, сколько указано в декларации.

Напомним, старший сын президента, нынешний народный депутат Алексей Порошенко закончил Лондонскую экономическую школу и вернулся в Винницу реализовать свои знания. Именно он и рекомендовал родителям, чтобы сестры так же, как и он, параллельно с украинским образованием учились в международной школе.

Ранее стало известно, сколько Порошенко потратил на отдых в 2017 году.