Президент Украины Петр Порошенко опубликовал данные о доходах в электронной декларации главы государства на сайте Единого госреестра деклараций. Так, в 2017 году он задекларировал всего 16,3 млн гривен полученных им доходов.

При этом президент изрядно потратился на коммунальные услуги - 700 с лишним тысяч гривен.

Сообщается, что за год перечень недвижимого имущества, которым владеет Порошенко, не изменился. Лишь на одном из земельных участков происходит строительство подпорной стены на склоне участка.

"Получение санкции на соответствующие работы, согласно закону, отражены в разделе "Объекты незавершенного строительства", - говорится в сообщении.

При этом пресс-служба уверяет, что никаких других работ, кроме укрепления склона, на участке не предвидится.

Кроме коммунальных расходов в декларации Порошенко указаны услуги проживания - 1 миллион 179 тысяч 270 гривен. При этом указано, что все эти расходы осуществлены в Украине.

В декларацию Петра Порошенко также внесены как представительские расходы делегации 95 тысяч 476 гривен, потраченные в Бельгии.

Как сообщала "Страна", президент задекларировал дом в Козине площадью 1 331,7 кв.м. и стоимостью 30 млн грн, 5 земельных участков в Козине и Киеве общей стоимостью больше 45 млн грн, две квартиры в Киеве и одну в Виннице.

Кроме того, Марина Порошенко владеет земельным участком в Бориспольском районе, дачным домом стоимостью 152 тыс. грн, а также гаражом.

В пользовании семьи президента находится база отдыха Лебидь в Одесской области стоимостью 1,1 млн грн.

Также у Петра Порошенко есть вилла на юге Испании, однако он не указал ее в декларации.