Северная Корея готовится к новым испытаниям ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно, пишет издание Mirror.

"Северная Корея делает все возможное, чтобы подготовиться к следующему ядерному испытанию: на настоящее время они вывозят землю из подземного тоннеля, где было проведено прошлое испытание", - сообщил чиновник.

Коно добавил, что КНДР на данный момент "не раскрывает внешнему миру своих намерений о денуклеаризации".

Отметим, что заявление японского министра прозвучало через два дня после обнародования даты проведения саммита двух Корей, которое пройдет 27 апреля.

Как ранее сообщала "Страна", США ввели санкции против КНДР после применения химоружия.

Отметим, что лидеры КНДР и Южной Кореи договорились о встрече в деревне.