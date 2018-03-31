Президент Украины Петр Порошенко в е-декларации за 2017 год указал расходы в графе "туристические услуги", которые составили в общей сумме около 2 миллиона 736 тысяч гривен.

Ранее пресс-служба Порошенко заявила, что он задекларировал расходы на отдых на Мальдивах. Правда, точной суммы в АП не указали.

На первый взгляд, это в несколько раз меньше той суммы, которой оперировали журналисты - 500 тысяч долларов (около 13 миллионов гривен). Впрочем, в декларации есть и другие затраты, которые можно теоретически списать на мальдивский вояж.

Это, например, "Услуги проживания", на которые президент потратил около 5 миллионов гривен. И "Транспортные услуги" на 7,5 миллионов.

Как сообщала "Страна", "Вечерний квартал" показал, как Петр Инкогнито отдыхал на Мальдивах.

Ранее "Страна" выясняла то, как скажется на рейтинге Порошенко отдых на Мальдивах за $500 000.