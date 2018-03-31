Полиция задержала второго подозреваемого в жестоком убийстве семейной пары пенсионеров в Ирпене.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Нелюдей, которые в течение часа издевались над обнаженными телами супругов-пенсионеров в городе Ирпень, задержали и посадили в тюрьму на время следствия", - сказано в сообщении.

Напомним, 15 марта в Ирпене Киевской области неизвестные убили семейную пару пенсионеров, а все их жилье буквально перевернули вверх дном. Тела 81-летнего пенсионера и его 79-летней жены были сильно изувечены.

Позже правоохранители, просмотрев видео с камер наблюдения, установили двух человек, причастных к убийству пожилых супругов.

Ими оказались супружеская пара - 47-летняя женщина и 52-летний мужчина. Узнав информацию от бабушки, что у пострадавших есть средства, злоумышленники вылетели из Польши и пришли грабить последних.

После пыток и убийства пенсионеров, преступники вынесли из дома 3,500 долларов. Муж забрал 2000 долларов и вернулся в Польшу, а его жена отдала за долги 1000 долларов , а остальные - оставила себе.

На данный момент оба подозреваемых задержаны.

Ранее "Страна" сообщала, что мужчина зарубил топором собственную мать, которая не давала денег на выпивку.

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